Плющенко считает важным проведение командного турнира в Москве за год до зимних Игр

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от командного турнира в Москве.
Плющенко считает важным проведение командного турнира в Москве за год до зимних Игр
  • РИА Новости

«Проведение командного турнира за год до Олимпиады в Пекине, где нашим спортсменам также предстоит соревноваться в командном формате, — это замечательная и очень важная идея Федерации фигурного катания на коньках России, просто молодцы. Командный турнир — особая история, в нём ты катаешься не для себя, а для всей команды. В Сочи мне пришлось первым выходить на выступление нашей команды, хорошо помню те эмоции. Тогда у нас была сильная сборная, мы справились. Сейчас наша команда так же сильна», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что его порадовало включение в программу соревнований отдельного прыжкового турнира.

«Готовимся, у всех хорошее настроение, очень ждём турнира — надо соревноваться, встречаться с публикой — у нас очень хорошие болельщики. Сейчас всем важно проверить свои силы перед чемпионатом мира, нужно прокататься, провериться, встряхнуться», — добавил специалист.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее стало известно, что Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве.

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