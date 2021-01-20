Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), составы команд будут сформированы в результате жеребьёвки, запланированной на 5 февраля.
На турнире выступят Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Ерёменко.
Команды выступят в короткой программе 6 февраля, а произвольные программы представят 7 февраля.
Ранее Медведева заявила, что может стать комментатором или тренером после завершения карьеры.