Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева назначены капитанами команд на предстоящем командном турнире по фигурному катанию в Москве.
Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), составы команд будут сформированы в результате жеребьёвки, запланированной на 5 февраля.

На турнире выступят Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Ерёменко.

Команды выступят в короткой программе 6 февраля, а произвольные программы представят 7 февраля.

Ранее Медведева заявила, что может стать комментатором или тренером после завершения карьеры.

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