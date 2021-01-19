Медведева заявила, что может стать комментатором или тренером после завершения карьеры

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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала, чем хотела бы заниматься после завершения карьеры.
Медведева заявила, что может стать комментатором или тренером после завершения карьеры
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Где я вижу себя в будущем? Только в мире фигурного катания. Очень много времени я потратила на развитие себя в этом виде как спортсмен. Как-то нецелесообразно отходить от этой дороги. Это может быть комментирование, а может, даже тренером стану. Но я не знаю, ещё не думала об этом. Сто процентов, найдутся какие-то варианты и после завершения карьеры я не буду пропадать из виду», — приводит слова Медведевой Олимпийский канал

21-летняя фигуристка практически не выступала в нынешнем сезоне из-за травмы спины.

Ранее фигуристка Медведева назвала единственную причину, по которой ещё выходит на лёд.

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