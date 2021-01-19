Фигуристка Медведева назвала единственную причину, по которой ещё выходит на лёд

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о мотивации продолжать выступления на профессиональном уровне.

«Что мне даёт мотивацию? Мои фанаты. Это единственная причина, по которой я всё ещё выхожу на лёд. После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать. Но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже всё доказала», — приводит слова Медведевой Olimpic Channel.

По словам Евгении, она просто любит фигурное катание, эмоции, которые ей дарит этот вид спорта. Также ей нравится видеть и слышать реакцию людей на трибунах.

«На турнирах мы всё-таки соревнуемся друг с другом, и (давайте будем честны) ты чувствуешь себя чуточку лучше, когда зрители как будто погромче после твоего выступления по сравнению с другими. Я люблю это чувство, когда публика приветствует тебя на льду», — добавила Медведева.

Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью россиянка вернулась к Тутберидзе. В этом сезоне она ни разу не участвовала в соревнованиях по состоянию здоровья.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказалась о вопросах журналистов, касающихся Евгении Медведевой и Алины Загитовой.