Боброва считает, что глупо не отвечать на вопросы о Загитовой и Медведевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказалась по поводу вопросов журналистов о Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

«Журналисты всегда задают эти вопросы людям, которые так или иначе связаны с фигурным катанием. Это одна из самых горячих тем. Но мне кажется глупым на них не отвечать. У меня есть своё мнение по этим вопросам, и если мне задают их, значит, людям оно интересно», — сказала Боброва в Instagram.

Она также призналась, что в целом любит давать интервью и всегда находится в ожидании новых интересных вопросов.

Ранее Алексей Ягудин рассказал, когда Загитова возобновит карьеру.