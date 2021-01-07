Ягудин рассказал, когда Загитова возобновит карьеру

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос, когда, по его мнению, чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова возобновит карьеру.
Ягудин рассказал, когда Загитова возобновит карьеру
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я всегда люблю на этот вопрос отвечать, что она никуда не уходила. Евгений Плющенко — яркий пример того, как можно триумфально вернуться после минимум одного пропуска спортивного сезона. Человек приехал с четырёх Олимпиад с четырьмя медалями, причём каждая — не ниже серебра. Он же не каждый год тренировался и выступал. Может, где-то поддерживал форму, но выступал с перерывами», — заявил Ягудин в интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале.

18-летняя Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Загитова привлекает к фигурному катанию большое количество людей.

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