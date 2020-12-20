Сёмин: Загитова привлекает к фигурному катанию большое количество людей

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, принявший участие в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри, выразил пожелание, чтобы олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжила спортивную карьеру.
Сёмин: Загитова привлекает к фигурному катанию большое количество людей
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Алина потрясающе ведёт передачу! Не сразу становятся выдающимися комментаторами. Но она ведёт передачу искренне и со знанием дела. Те люди, которые не знают, как добиваться успеха в спорте, — им работа Алины, наверное, и не нравится. Она добилась всего своим трудом. Что же касается возвращения в спорт, то она взрослый человек и сама выберет, по какому пути пойти. Мне бы хотелось, чтобы она ещё выступала, потому что это очень красиво и привлекает к фигурному катанию большое количество людей», — цитирует Сёмина Sport24.

Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. 18-летняя фигуристка в настоящее время работает ведущей «Ледникового периода».

Ранее Широков выразил мнение, что Сёмин вернётся в «Локомотив» в случае ухода Кикнадзе.

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