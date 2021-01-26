Медведева на озёрах в Чите, Туктамышева на самосвале и воспоминания Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева покаталась на замёрзшем озере, а Елизавета Туктамышева села за руль самосвала «БелАЗ». Александра Трусова заявила о желании попробовать себя в роли посла доброй воли ООН. Евгений Плющенко вспомнил детство, а Яна Рудковская выразила намерение раскрыть имя автора статьи о «болезни» её сына. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Взлом страницы Медведевой и виртуальная победа Загитовой

«Противостояние» между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой не завершается даже тогда, когда фигуристки не соревнуются и приостанавливают карьеры. Виной тому поклонники, желающие, чтобы их любимицы во всём превосходили главную соперницу. Однако порой страдают от этого сами спортсменки.

Сначала стало известно, что Загитова на какое-то время вышла на первое место среди действующих российских фигуристок по количеству поклонников в Instagram. Набрав 855 тыс. подписчиков, она опередила Медведеву, у которой на тот момент было 853 тыс.

Затем двукратная чемпионка мира сообщила, что неизвестные попытались взломать её аккаунты в Instagram и Facebook. При этом количество подписчиков обеих подопечных Этери Тутберидзе продолжило быстро расти, что вызвало подозрения. Выяснилось, что речь шла о накрутке, поэтому спортсменкам пришлось ограничить доступ к своим страницам и попросить «доброжелателей» больше так не делать.

«Мне не нужны ваши «мёртвые души», потому что вся моя аудитория живая, поддерживающая, это люди, которые меня действительно любят. Так что мой аккаунт всё ещё останется закрытым. Ботов, которых вы мне накрутили, я аккуратненько почищу с течением времени, и всё у нас будет здорово», — объяснила Медведева.

Загитова победила Медведеву в ещё одной виртуальной битве. Она заняла третье место среди фигуристов по количеству запросов на сайте Google за 15 лет, в то время как Евгения расположилась на пятой строчке. Рейтинг возглавил двукратный олимпийский чемпион Юдзюру Ханю, а второй стала серебряная медалистка чемпионата мира 1991 года Тоня Хардинг, о карьере которой в 2017 году сняли фильм «Тоня против всех».

Стоит отметить, что скоро Загитова и Медведева сойдутся уже в более реальном противостоянии. Они станут капитанами команд нового турнира, организованного Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ведущие российские спортсмены объединятся в две сборные, которые выяснят между собой отношения в парном и одиночном катании, а также в танцах на льду.

Пока до соревнований остаётся немного времени Медведева попробовала себя в роли наставницы и провела мастер-класс для начинающих фигуристов Забайкальского края. Однако тренировками она не ограничилась и в рамках поездки в Читу посетила озёра Арахлей и Кенон и даже попробовала выполнить несколько элементов на натуральном льду.

Кроме того, Медведева поделилась пятью фактами о себе, которые могли быть неизвестны даже самым преданным поклонникам. В забавном ролике она показала, насколько любит своего нового питомца, бульдога Тофу, рассказала о необычном хобби и привычках.

«Всего лишь два дня назад я попробовала зелёные оливки на вкус. И сегодня съела две упаковки. Это очень вкусно. Вчера я смотрела сериал «Шерлок» в седьмой раз. Это лучший сериал в мире. Первое, что я делаю утром после пробуждения, — проверяю свои соцсети. Смотрю лайки, но не всегда читаю комментарии, хотя всё равно отслеживаю. Мы с мамой делаем картины по номерам из страз. Вы укладываете маленькие блестящие камешки и когда заканчиваете, это выглядит как произведение искусства. И сверкает словно платье для фигурного катания», — сказала Медведева.

We asked Olympic silver medallist Evgenia Medvedeva to tell us 5 facts we don't know about her. 😍



Full interview with Evgenia: https://t.co/nCFsqCn5j0@ISU_Figure@Olympic_Russiapic.twitter.com/eqJ9WuNMsN — Olympic Channel (@olympicchannel) January 22, 2021

Планы на будущее Трусовой и необычный опыт Туктамышевой

В неоднозначную ситуацию, связанную с социальными сетями, попала и Александра Трусова. В одном из фанатских аккаунтов Instagram было опубликовано старое совместное видео фигуристки с экс-наставницей Тутберидзе. В комментариях пользовательница социальных сетей раскритиковала тренера, назвав её «мамой, которая публично лжёт и «травит» детей, которые от неё уходят». Сообщение оценили сразу несколько человек, в том числе двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Между тем Трусова стала амбассадором швейцарской фирмы часов. В интервью, посвящённому этому событию, она сделала неожиданное заявление, рассказав, что золотая олимпийская медаль не является для неё главной целью.

«Для меня важнее одержать серию спортивных побед. Прежде всего, я хочу, чтобы мои спортивные достижения открывали новые возможности и позволяли мне участвовать в глобальных проектах, меняющих жизнь людей к лучшему. Например, я хотела бы стать послом доброй воли ООН», — приводит слова Трусовой портал MyWatch.

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Несмотря на то, что подопечной Евгения Плющенко ещё предстоит добиться больших побед на взрослом уровне, она уже является примером для многих спортсменов не только в России, но и за рубежом. Так, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2020 года Ю Ён призналась, что была поражена, когда россиянка впервые в истории официальных соревнований выполнила четверной тулуп.

«Мы с мамой и тренером следили за её выступлением с трибун и были потрясены. У меня на глазах в буквальном смысле творилась история. Я тогда подумала: «Боже мой». Александра заставляет меня думать, что она не человек», — цитирует Ён сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

В свою очередь, Елизавета Туктамышева ещё недавно рассказывала, что не может представить свою жизнь без автомобиля, а теперь решила опробовать новый вид транспорта. Во время поездки в Мурманск она села за руль самосвала «БелАЗ». Разумеется, поуправлять машиной ей не удалось, но даже нахождение в водительском кресле произвело на фигуристку неизгладимое впечатление.

«Я отважилась и забралась за руль. Было страшновато, не представляю, как можно управлять ей (такой махиной. — RT) на дорожных серпантинах», — написала Туктамывшева.

Судьба игрушек и тяжёлое детство Плющенко

В фигурном катании существует множество загадок. Одна из них — судьба плюшевых игрушек, которые болельщики традиционно кидают на лёд после выступления кумиров. Ответ на этот вопрос дала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. По её словам, спортсмены получают абсолютно разные подарки — от дешёвых до дорогих — и каждый атлет сам решает, как поступить с презентом.

«Практически все подарки фигуристы забирают с собой и впоследствии самостоятельно определяют судьбу каждого из них. Что-то остаётся дома или становится своего рода талисманом, что-то «переезжает» к друзьям—знакомым. Очень часто игрушки отвозят в детские дома или отдают детям, которые их собирают со льда», — написала Слуцкая в Instagram.

На ещё один подобный вопрос ответила олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва. Она рассказала, почему некоторые одиночницы натягивают колготки на ботинки.

«Знаете, моя версия — чтобы исключительно «удлинить» ноги. Какие ещё версии есть, я не знаю. Возможно, кому-то не нравится эстетика своих ботинок, и они хотят их закрыть», — предположила Боброва.

Своё спортивное прошлое вспомнил и Плющенко. По словам тренера, когда он делал первые шаги в фигурном катании, его семья находилась в столь тяжёлом финансовом положении, что им с матерью приходилось собирать бутылки.

«Мы с мамой сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями. Она была очень маленькая: помещался диванчик и одна раскладушка, стоял маленький стол, один стул и шкаф, тоже небольшой. За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он её постоянно пробивал к нам», — вспомнил Плющенко в интервью Tatler.

Между тем в деле о публикации статьи о якобы психическом заболевании его сына Александра появились новые подробности. Супруга экс-фигуриста Яна Рудковская рассказала, что ей известно имя автора материала, но пока она не может его раскрыть в интересах дела.

«Самое главное, что я наконец-то узнала, кто написал эту статью. Это для меня было очень важно! Я знаю имя этого человека и хочу открытого процесса в суде, чтобы все его тоже узнали! А также хочу выяснить, почему статья не была убрана молниеносно, а провисела 10 дней. И выяснить также имя заказчика, кто занёс им деньги за это. Не верю в недалёкость ума редакторов StarHit и их анонимный источник», — цитирует Рудковскую Sport24.

В рамках процесса проходят опросы потерпевшей стороны, и в ближайшее время Плющенко-младший пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу. Напомним, по утверждению Рудковской, ложная информация о болезни оказала негативное влияние на мальчика, который после публикации находился в подавленном состоянии.