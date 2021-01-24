Трусова призналась, что победа на ОИ не является её главной целью

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова, выступающая в одиночном катании, рассказала о своих целях в спортивной карьере.

«Победа на Олимпийских играх — не высшая моя цель, для меня важнее завоевать серию спортивных побед. Прежде всего, я хочу, чтобы мои спортивные достижения открывали новые возможности и позволяли мне участвовать в глобальных проектах, меняющих жизнь людей к лучшему. Например, я хотела бы стать послом доброй воли ООН», — приводит слова Трусовой MyWatch.

16-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также бронзовой призёркой взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/20.  Она также является первой в истории женского катания фигуристкой, исполнившей четверные лутц, тулуп и флип на официальных соревнованиях.

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