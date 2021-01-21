Медведева проведёт серию мастер-классов в Чите

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проведёт мастер-классы для юных фигуристов Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, мероприятия пройдут 22 и 23 января в Чите на арене местного «Ледового дворца».

«Участие в мастер-классах примут юные фигуристы Забайкальского края в возрасте от семи до 15 лет. Младшие группы приглашены в качестве зрителей. В первый час на льду с Евгенией будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющие спортивный разряд. А во второй час — спортсмены юношеских разрядов», — гласит заявление пресс-службы

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