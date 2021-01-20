Загитова против Медведевой: в Москве пройдёт командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала»

С 5 по 7 февраля в Москве состоится командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала». В нём примут участие сильнейшие российские спортсмены, за исключением танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Соревнования, призовой фонд которых составит 10 млн рублей, призваны заменить в календаре отменённый чемпионат Европы. Капитанами команд назначены Алина Загитова и Евгения Медведева.

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) совместно с Первым каналом объявила о проведении нового турнира — Кубка Первого канала. Командные соревнования, на которых должны выступить все ведущие спортсмены страны, состоятся в начале февраля. Состязания займут в календаре место отменённого чемпионата Европы и пройдут на московской арене «Мегаспорт» в присутствии зрителей.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков поделился планами организовать командный турнир сразу после новогодних праздников, и с тех пор болельщики ждали подробностей. Не был оглашён и полный список участников, хотя отдельные фигуристы — Елизавета Туктамышева, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — подтверждали, что готовы выступить.

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И вот теперь формат соревнований определён. В нём примут участие две команды, которые будут бороться между собой. В каждую войдут по три одиночника, одиночницы и танцевальных дуэта, а также по две спортивные пары. Они выступят с короткими и произвольными программами, которые будут оцениваться по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Победитель определится по общей сумме баллов.

Кроме того, будет разыгран приз зрительских симпатий — болельщики смогут проголосовать за тех участников, чьё выступление им больше всего понравилось. Также в первый день соревнований состоится отдельный прыжковый турнир, который организаторы назвали «особенно зрелищной частью программы».

Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Под их руководством коллективы выберут себе названия и подготовят показательные номера. Сами спортсменки при этом выступать с программами не будут. Загитова призналась, что гордится своим назначением и ждёт, что болельщики оценят новый турнир по достоинству.

«Стать капитаном команды в таком турнире — большая честь для меня. Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей», — сказала Загитова.

В свою очередь, Медведева отметила, что находит формат соревнований интригующим. Интересно, что вместе с Загитовой она является серебряным призёром Олимпиады-2018 именно в командных состязаниях.

«Фигурное катание — очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», — рассказала фигуристка.

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Приглашение на турнир получили спортсмены, вошедшие в первую шестёрку по итогам недавнего чемпионата России и выигравшие титулы на главных международных турнирах. У девушек в число избранных попали Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва и Анна Щербакова, а у мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Александр Самарин.

Единственной серьёзной кадровой потерей Кубка Первого канала станут действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По словам их тренера Александра Жулина, спортсмены сейчас не в форме и готовятся к более поздним турнирам.

«Вику и Никиту приглашали, и федерация очень расстроена их отсутствием, но я вижу и наблюдаю их каждый день. Если на шоу Татьяны Навки они катались на катке 20 на 40 м — там актёрское мастерство, толкаться ни с кем не надо, то, когда они вернулись оттуда и стали тренироваться в полную силу, долго восстанавливались, проезжая буквально один-два элемента. Вика через десять дней снова сделает КТ, но у неё достаточно сильно были поражены лёгкие. Рисковать я не хочу и не могу. Очень уважаю нашу федерацию, люблю, когда мои спортсмены выступают, но это риск. У них вся жизнь впереди и, надеюсь, Олимпиада. Поэтому я принял решение их не выставлять. Будем стремиться подготовиться к финалу Кубка России и очень ждём решения по поводу чемпионата мира», — цитирует Жулина ТАСС.

Участники турнира распределятся по командам в результате жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире Первого канала. Это должно придать дополнительную интригу соревнованиям. Ведь друг против друга могут выступить фигуристы из одной тренировочной группы — или, наоборот, в одной команде окажутся те, чьи пути недавно разошлись. 5 февраля пройдут официальные тренировки и прыжковый фестиваль, а сами соревнования состоятся 6 и 7 февраля. Призовой фонд Кубка Первого канала составит 10 млн рублей, что должно исключить «показательный» характер соревнований.