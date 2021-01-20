Жулин объяснил отсутствие Синициной и Кацалапова среди участников командного турнира

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал отсутствие его подопечных в списке участников предстоящего командного турнира в Москве.

«Вику и Никиту приглашали на командный турнир, и федерация очень расстроена их отсутствием. Но я вижу и наблюдаю их каждый день. Если на шоу Татьяны Навки они катались на катке 20 × 40 метров — там актёрское мастерство, толкаться ни с кем не надо, — то, когда они вернулись оттуда и стали тренироваться в полную силу, они долго восстанавливались, проезжая буквально один-два элемента», — приводит слова Жулина ТАСС.

Он отметил, что не хочет и не может рисковать здоровьем своих подопечных.

«У них вся жизнь впереди и, надеюсь, Олимпиада. Поэтому я принял решение их не выставлять. Будем стремиться подготовиться к финалу Кубка России и очень ждём решения по поводу чемпионата мира», — добавил тренер.

Фигуристы не участвовали в контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины Кацалапова, на втором этапе Кубка России они не смогли исполнить до конца произвольную программу, а затем снялись с этапа в Сочи из-за травмы колена у Синициной. Дуэт также пропустил чемпионат России из-за коронавируса, который Синицина перенесла в тяжёлой форме.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух высказался о возможном соперничестве Загитовой и Медведевой на командном турнире.