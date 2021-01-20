Авербух высказался о возможном соперничестве Загитовой и Медведевой на командном турнире

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о назначении Евгении Медведевой и Алины Загитовой капитанами на командном турнире в Москве.

«Здорово, что появились такие капитаны, они будут настраивать команды на удачный результат. Но, думаю, это больше такой ход для привлечения внимания к шоу. Если и будут какие-то выступления, то только показательные, но считаю, что это тоже будет очень хорошо — это поддерживает интерес. Не думаю, что победа чьей-то команды для них принципиальна, они же сами не участвуют, так что это всё очень условно», — приводит слова Авербуха Sport24.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России рассказали, будут ли Медведева и Загитова выступать на командном турнире.