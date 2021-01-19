«Четверной риттбергер и пятерной тулуп сделать можно»: Арутюнян о пределе совершенства фигуристов и превосходстве Чена

Великолепная форма и превосходство над другими фигуристами не должны сказываться на сильнейшем одиночнике планеты Нейтане Чене. Об этом в интервью RT заявил тренер двукратного чемпиона мира Рафаэль Арутюнян. По его мнению, Чен должен двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. Специалист рассказал, что возможная отмена мирового первенства в Стокгольме не отразится на подготовке его подопечного, а также объяснил, почему в мужском одиночном катании пока не достигнут предел сложности.

— После Олимпийских игр в Пхёнчхане, где ваш подопечный провалил первый прокат, потеряв все шансы на медаль, вы говорили, что исполнять четверной лутц и четверной флип в короткой программе для одиночника — сродни самоубийству. На недавнем чемпионате США Нейтан Чен исполнил оба прыжка, причём каскад с флипом он прыгнул во второй половине катания, благодаря чему набрал совершенно феноменальную сумму баллов — 113,92.

— Это была одна из наших задач на этом чемпионате. Лутц с флипом действительно сложно соединить, но мы начали подготовку к этому ещё до Олимпиады. Поэтому, собственно, Нейтан и решился на это сочетание прыжков в Пхёнчхане. С моей тренерской точки зрения, это, конечно же, было ошибкой.

С одной стороны, я прекрасно понимаю, что такие амбициозные спортсмены, как Чен, Евгений Плющенко в прежние времена или Саша Трусова — в нынешние, всегда будут пытаться опередить своё время, сделать что-то такое, что весь мир считает невозможным.

С другой, проводить подобные эксперименты на Играх всё-таки не стоило. Ну а сейчас могу сказать, что нам с Нейтаном потребовалось целых три года, чтобы эти два прыжка уверенно встали в программу. Хотя это, конечно же, не предел моих тренерских мечтаний.

— А что является пределом?

— Не буду отвечать, простите. Не хочу ничего говорить на эту тему раньше времени.

— Вы настолько суеверны, что боитесь сглазить?

— Суеверен, безусловно, даже разговора нет. Для меня любые цифровые сочетания, выпадающие на часах или двери моего номера в отеле, являются знаковыми, причём много раз убеждался, что между цифрами и какими-то событиями действительно прослеживаются связи.

Если говорить о нашей работе в целом, у нас есть определённая стратегия и тактика, о которых я не люблю распространяться. Иногда даже сам Нейтан не знает, зачем я пробую в тренировках те или иные вещи и к чему именно его готовлю.

— То есть вы всё-таки готовите ученика к чему-то ещё более экстраординарному?

— Прежде всего, я готовлю его к тому, что позволило бы ещё больше уйти вперёд. В спорте всё ведь очень просто: хочешь быть первым? Иди вперёд!

— Какая из ещё не реализованных в мужском одиночном катании технических задач представляется вам наиболее реальной?

— Есть, конечно же, варианты, если начать размышлять в этом направлении. Например, перенести те же лутц и флип во вторую половину программы, а в начало поставить...

— Четверной аксель?

— Нет, передвинуть туда более простые четверные прыжки. Аксель, как и четверной риттбергер, и пятерной тулуп, — это уже совершенно иная ступень сложности. Звучит фантастически, но все прыжки, что я назвал, сделать можно. Просто это очень травмоопасно.

— А можно ли подготовить тело спортсмена таким образом, чтобы снизить риск получения травмы до минимума?

— Непростая задача. Например, в спортивной гимнастике в своё время произошёл очень резкий прогресс за счёт того, что были придуманы поролоновые ямы, позволяющие изучать сложные элементы на всех снарядах в совершенно безопасном режиме. В фигурном катании в плане безопасности пока ничего подобного не придумано.

Вопрос ведь не в том, что нельзя попробовать прыгнуть какой-то из перечисленных прыжков, а в том, что можно с них упасть, причём сильно. Лезвие, на котором стоит спортсмен, очень тонкое, стоит на скользкой основе, случись так, что недокрутишь четверть оборота — и подвернётся нога, тут же страдают голеностопы, колени. То есть одно неосторожное движение — и спортсмен выпал из рабочего процесса на два месяца.

— В начале нынешнего сезона вы сказали: «То, что Чен сильнее всех, — это миф». Сейчас по-прежнему так считаете?

— Вообще не думаю об этом, если честно. Мы просто делаем своё дело. Пытаемся отработать определённую модель программы, пробуем различные варианты. В конце октября на турнире Skate America, как вы помните, Нейтан выступал с произвольной программой дважды — в личном и командном турнирах, и оба раза катал разный набор прыжков.

Сейчас мы сложили некий оптимальный вариант с пятью четверными, и, хотя на чемпионате США получилось не всё, уже понятно, что с Ченом будет довольно сложно соревноваться. Пока ещё, правда, он желаемых кондиций не достиг. Если говорить о выступлении в Лас-Вегасе, я доволен тем, как был исполнен короткий прокат, но не могу сказать то же самое о произвольном танце.

— Вы держите в голове вероятность того, что чемпионат мира в Стокгольме может быть отменён?

— Независимо от того, что решит по этому поводу Международный союз конькобежцев, все наши тренировки выстроены таким образом, чтобы к концу марта подойти в оптимальном состоянии.

— А если ISU всё-таки отменит соревнования?

— Это никак не изменит наших рабочих намерений. Я бы, разумеется, предпочёл узнать об отмене как можно позже. Всё-таки морально спортсмену очень тяжело продолжать полноценные тренировки, зная, что главного старта он будет лишён. Тренироваться сейчас и без того трудно. Но я абсолютно доволен отношением Нейтана к процессу.

Он никуда не ездит, постоянно находится в Калифорнии, не пропускает занятий и выполняет все мои задания предельно добросовестно.

— Работу не нарушили даже октябрьские пожары, когда Чену пришлось эвакуироваться из собственного дома?

— Пожары у нас — совершенно обычное дело. Там, где сейчас живёт моя семья, они редкость, поскольку близость океана даёт высокую влажность воздуха, а вот если ехать в сторону катка, где обитает Чен, и дальше, вглубь материка, там вспыхивает частенько. Система обязательных эвакуаций — это своего рода превентивная и давно отработанная мера, на тот случай, если огонь перекинется через хайвэй на жилые массивы. Вот Нейтан и попал в одну из таких эвакуаций. А что делать? Такая страна. Зато у нас сейчас +20 °C и даже пляжи не закрыты.

— Но масочный режим соблюдать приходится?

— Только на катке и в магазинах. Там у нас всё очень жёстко в плане принимаемых мер.

— Станете ли вы искать какую-то иную возможность выступить в конце марта, если мировое первенство будет отменено?

— Конечно. Начиная с осени, мы постоянно организовываем соревнования у себя на катке, чтобы спортсмены имели возможность сделать прокаты программ в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Понятно, что это совсем не тот адреналин. Он даже в Лас-Вегасе, где на местах зрителей сидели пластиковые фигуры, был не тем. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо использовать те возможности, которые у нас есть.