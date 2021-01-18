Слуцкая вспомнила свою поездку в КНДР и день рождения Ким Чен Ира

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Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Ирина Слуцкая вспомнила свою первую поездку за границу.
Слуцкая вспомнила свою поездку в КНДР и день рождения Ким Чен Ира
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

По словам бывшей спортсменки, она ездила на соревнования в КНДР, когда там праздновали день рождения Ким Чен Ира. Слуцкая вернулась домой сразу с несколькими медалями.

«Я привезла оттуда три или даже пять медалей — впервые видела такое большое количество медалей на одном турнире», — написала фигуристка в Instagram.

Ранее сообщалось, что 79-летний тренер Алексей Мишин вылечился от коронавируса и вернулся к работе с фигуристами.

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