Слуцкая вспомнила свою поездку в КНДР и день рождения Ким Чен Ира
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По словам бывшей спортсменки, она ездила на соревнования в КНДР, когда там праздновали день рождения Ким Чен Ира. Слуцкая вернулась домой сразу с несколькими медалями.
«Я привезла оттуда три или даже пять медалей — впервые видела такое большое количество медалей на одном турнире», — написала фигуристка в Instagram.
Ранее сообщалось, что 79-летний тренер Алексей Мишин вылечился от коронавируса и вернулся к работе с фигуристами.