Фигуристка Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака

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Музыкальный продюсер Михаил Омельчук сообщил о разводе с 20-летней фигуристкой Марией Сотсковой.
Фигуристка Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Пара оформила брак лишь осенью 2020 года.

Омельчук отметил, что очень сильно любит и всегда будет продолжать любить Сотскову.

«Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за всё, что было у нас. За всё хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека», — написал он в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ирина Слуцкая вспомнила свою поездку в КНДР и день рождения Ким Чен Ира.

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