Фигуристка Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака
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Пара оформила брак лишь осенью 2020 года.
Омельчук отметил, что очень сильно любит и всегда будет продолжать любить Сотскову.
«Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за всё, что было у нас. За всё хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека», — написал он в Instagram.
Ранее сообщалось, что Ирина Слуцкая вспомнила свою поездку в КНДР и день рождения Ким Чен Ира.