Боброва поблагодарила Жулина на пощёчину пятилетней давности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва вспомнила эпизод на чемпионате Европы 2016 года.

По словам спортсменки, она испытывала необъяснимый страх перед выходом на произвольную программу. Преодолеть стресс ей помог тренер Александр Жулин, влепивший Бобровой пощёчину.

«Это было суперверным решением, а главное, своевременным. До сих пор ему за это благодарна», — написала спортсменка в комментариях в Instagram.

Ранее сообщалось, что тренер Ирина Жук высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.