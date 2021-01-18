Боброва поблагодарила Жулина на пощёчину пятилетней давности

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва вспомнила эпизод на чемпионате Европы 2016 года.
Боброва поблагодарила Жулина на пощёчину пятилетней давности
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По словам спортсменки, она испытывала необъяснимый страх перед выходом на произвольную программу. Преодолеть стресс ей помог тренер Александр Жулин, влепивший Бобровой пощёчину.

«Это было суперверным решением, а главное, своевременным. До сих пор ему за это благодарна», — написала спортсменка в комментариях в Instagram.

Ранее сообщалось, что тренер Ирина Жук высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

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