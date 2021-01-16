Тренер Жук высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании

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Ирина Жук, тренер выступающих в танцах на льду фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, высказала мнение о возможном увеличении возрастного ценза в женском одиночном катании.
Тренер Жук высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Это очень сложный и многосторонний вопрос. Не мы решаем. Честно говоря, не знаю, какие настроения сейчас в ISU, как к этому относиться. Но могу сказать, что мы с Александром Свининым против таких инициатив и реального смысла в них не видим. Что в женском одиночном, что в других видах фигурного катания. Конечно же, мы, как и все, очень сильно болеем и переживаем за наших девочек, они у нас лучшие в мире. И не хотелось бы видеть, что их искусственно сдерживают, мешают им побеждать. Это неспортивно, только вот повлиять на это мы никак не можем», — приводит слова Жук «Спорт-Экспресс».

Она выразила уверенность, что даже в случае повышения возрастного ценза российские фигуристы продолжат успешно выступать на международной арене.

«Преграды только мотивируют сильнейших. Если примут поправки — будем подстраиваться к новым условиям, хотя мне кажется, что шансы на это всё же невелики и в ISU примут разумное решение в пользу спортсменов», — добавила специалист.

В настоящее время ко взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет по состоянию на 1 июля. ISU рассматривает возможность повышения возрастного ценза до 17 лет.

Ранее сообщалось, что перспективы проведения чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году должны проясниться 28 января.

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