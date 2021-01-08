РИА Новости: судьба ЧМ по фигурному катанию — 2021 прояснится 28 января
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- РИА Новости
В этот день вопрос будет рассмотрен на совете Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
Чемпионат запланирован на 22—28 марта в Стокгольме. Однако 8 января Федерация фигурного катания Швеции заявила об отмене всех состязаний под своей эгидой из-за ситуации с COVID-19.
Ранее стало известно, что фигурист Владимир Морозов рассказал о подготовке к сезону в условиях пандемии коронавируса.