РИА Новости: судьба ЧМ по фигурному катанию — 2021 прояснится 28 января

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Перспективы проведения чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году должны проясниться 28 января.
РИА Новости: судьба ЧМ по фигурному катанию — 2021 прояснится 28 января
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В этот день вопрос будет рассмотрен на совете Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Чемпионат запланирован на 22—28 марта в Стокгольме. Однако 8 января Федерация фигурного катания Швеции заявила об отмене всех состязаний под своей эгидой из-за ситуации с COVID-19.

Ранее стало известно, что фигурист Владимир Морозов рассказал о подготовке к сезону в условиях пандемии коронавируса.

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