Банные процедуры Загитовой, тренировки Трусовой и развод Сотсковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова провела выходные в загородном доме, а Александра Трусова станцевала на пуантах и сыграла в хоккей. Евгения Медведева порадовалась за российского режиссёра Кантемира Балагова, который снимет сериал по видеоигре The Last of Us, а Марк Кондратюк признался в любви к современному искусству. Станислава Константинова покинула академию Евгения Плющенко, а Мария Сотскова рассталась с мужем. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Алина Загитова

© instagram.com/azagitova

После завершения серии ледовых шоу фигуристка Алина Загитова отправилась на заслуженный отдых. На своей странице в Instagram чемпионка Пхёнчхана-2018 опубликовала несколько роликов о том, как после бани она решалась выйти на заснеженный двор, а затем долго не могла прыгнуть в воду, и даже попросила совета у подписчиков. В результате она пересилила себя и с разбегу нырнула в бассейн. Загитова удивляет поклонников не только смелостью и решительностью, но и кулинарными способностями, которые, как правило, первой оценивает её младшая сестра Сабина. На этот раз спортсменка похвасталась процессом приготовления куриных ножек для своей семьи, чем заслужила много комплиментов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) В свою очередь, Евгения Медведева поддержала российского режиссёра Кантемира Балагова, который будет работать над сериалом по одной из самых популярных видеоигр последнего времени — The Last of Us. «Мечты сбываются. Это очень круто! Жду с нетерпением. Хочется пожелать Кантемиру удивить весь мир. Уверена, у него всё получится», — написала Медведева. Несмотря на большое количество сторонних проектов как у Загитовой, так и у Медведевой, ни одна из них не объявляла о завершении карьеры. Поэтому поклонники фигурного катания были удивлены недавним заявлением хореографа Ильи Авербуха, который якобы поставил их в один ряд с ушедшими из спорта Юлией Липницкой и Аделиной Сотниковой. Новость быстро распространилась в СМИ и наделала немало шума. Но вскоре выяснилось, что специалист имел в виду совсем другое, а слова о завершении фигуристками карьеры были приписаны ему случайно. «Спорт молодеет. Это прогресс, и остановить его невозможно, это уже данность. Но всё равно это шанс. Мы все знаем Юлю Липницкую, которая закончила карьеру, но осталась тренером, знаем Женю Медведеву, которая получила колоссальную популярность, знаем Алину Загитову», — цитирует Авербуха РИА Новости. Несмотря на затянувшуюся паузу в карьере, Алина и Евгения остаются одними из самых обсуждаемых российских фигуристок. По словам чемпионки Олимпиады в Сочи — 2014 Екатерины Бобровой, чаще всего журналисты спрашивают именно о них. «Это одна из самых горячих тем. Мне кажется глупым на них не отвечать. У меня есть своё мнение по этим вопросам, и, если меня спрашивают, людям это интересно», — призналась Боброва. Коттеджи Плющенко и уход Константиновой Своими разносторонними талантами поражает и Александра Трусова. Сначала она провела полноценную балетную тренировку, в ходе которой встала на пуанты и выполнила несколько танцевальных движений. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от просто_фк (@prosto_fk) А затем Трусова сыграла в хоккей вместе с отцом и младшим братом против команды своего тренера Евгения Плющенко. «В хоккей играют не только настоящие мужчины! Впервые в истории спортсменка играет в хоккей не только со своим тренером, но и с папой и младшим братом! Боец!» — восхитился подопечной двукратный олимпийский чемпион. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Самому Плющенко пришлось опровергать информацию по поводу того, в каких условиях проживают его фигуристы. В конце 2020 года его академия открыла новую школу в Подмосковье. На её территории расположены не только каток и залы для тренировок, но и дома для спортсменов. Отдельные коттеджи получили ведущие фигуристки — Трусова и Алёна Косторная, а также недавно присоединившаяся к тренерскому штабу Липницкая. Некоторое время назад в СМИ появились фотографии домов, которые не очень были похожи на коттеджи. Тогда специалисту пришлось поделиться снимками. «Огромная территория, здесь есть где разгуляться. Можно будет и бегать кроссы, и дышать свежим загородным воздухом. Всё находится в лесу, в хорошем месте. Спортсмены у меня пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать», — рассказал Плющенко. Однако это не уберегло академию Плющенко от ухода Станиславы Константиновой, сменившей тренера менее года назад. Она не стала уточнять причины такого решения, лишь отметила, что тренировочный процесс изменился и перестал быть для неё комфортным. При этом фигуристка подчеркнула, что осталась в хороших отношениях со своим непосредственным наставником Александром Волковым. Позднее Волков предположил, что подопечную не устроило сокращение ледовых тренировок. «Стася в начале января сказала, что решила уйти. Мы друг друга поняли, расстались хорошо. Думаю, что причина её ухода главным образом в том, что у нас на катке стало меньше льда», — сказал Волков. Пока неизвестно, кто станет новым тренером бронзовой медалистки Универсиады 2019 года. Некоторые эксперты предположили, что она может и вовсе завершить карьеру, так как уже в прошлом сезоне перестала попадать в состав сборной. Однако сама Константинова подчеркнула, что не намерена уходить из спорта. Предполагается, что строительство новой школы ещё больше усилит академию Плющенко, а значит, стоит ожидать новых противостояний подопечным Этери Тутберидзе. По мнению известного агента Ари Закаряна, их взаимоотношения как на льду, так и вне его положительно сказываются на популярности спорта. «Многие сейчас начинают продвигать команды, некоторые создают свои мерч, платформы, шоу. Это хороший маркетинговый ход для школ, очень правильный. Получается примерно как «Барселона» против «Реала». И не удивлюсь, если когда-нибудь будут соревнования группы Рафаэля Арутюняна против команды Стефана Ламбьеля», — приводит слова Закаряна «РБК Спорт». Выздоровление Мишина Одним из главных открытий чемпионата России 2021 года стал подопечный Светланы Соколовской Марк Кондратюк, до этого известный лишь узкому кругу любителей фигурного катания. Оказалось, что 17-летний фигурист живёт не только спортом: он также всерьёз увлекается искусством, а в число его любимых жанров входят супрематизм и импрессионизм. «Многие люди видят условную мазню, и для них это и есть мазня. Но важны и контекст, и когда сделано произведение, что было с самим художником, что было в мире. Ну и в принципе сама идея, которую он закладывал. С виду это может быть странное и непонятное, а на деле, если разобраться, всё встаёт по полочкам», — рассказал Кондратюк в интервью Первому каналу. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Kondratuk (@ninety.ninth) В начале января стало известно, что Алексей Мишин заболел коронавирусом. К счастью, болезнь прошла не в тяжёлой форме и сразу после выздоровления тренер вернулся к работе. «Я сегодня утром получил отрицательный результат теста на коронавирус. Прыгнул в машину, педаль в пол, вылетел с дачи, где находился на самоизоляции. И лечу на каток», — цитирует Мишина «Чемпионат». Также на минувшей неделе стало известно, что экс-фигуристка Мария Сотскова разводится с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Её супруг объявил об этом после нескольких месяцев брака. На странице в Instagram он опубликовал пост, в нём поблагодарил Сотскову за радости и невзгоды, которые им пришлось пережить, и признался, что они оба совершали недопустимые ошибки. «Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел её. Всё, что я делал, — во имя нашей семьи. Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах», — написал Омельчук.