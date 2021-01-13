Константинова не собирается завершать карьеру после ухода из академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова подтвердила, что покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но заявила, что не намерена завершать карьеру.

«Я закончила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко» и больше не тренируюсь в группе Александра Волкова. Причины в организационном и тренировочном процессах. Я благодарна тренерской команде академии, Евгению Плющенко, Александру Волкову. Я остаюсь в спорте и не намерена заканчивать карьеру», — цитирует Константинову ТАСС.

20-летняя Константинова является бронзовой призёркой Универсиады 2019 года. Она занималась в академии Плющенко с февраля прошлого года.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась об уходе Константиновой из академии Плющенко.