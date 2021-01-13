Константинова не собирается завершать карьеру после ухода из академии Плющенко

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Российская фигуристка Станислава Константинова подтвердила, что покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но заявила, что не намерена завершать карьеру.
Константинова не собирается завершать карьеру после ухода из академии Плющенко
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Я закончила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко» и больше не тренируюсь в группе Александра Волкова. Причины в организационном и тренировочном процессах. Я благодарна тренерской команде академии, Евгению Плющенко, Александру Волкову. Я остаюсь в спорте и не намерена заканчивать карьеру», — цитирует Константинову ТАСС.

20-летняя Константинова является бронзовой призёркой Универсиады 2019 года. Она занималась в академии Плющенко с февраля прошлого года.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась об уходе Константиновой из академии Плющенко.

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