Константинова не собирается завершать карьеру после ухода из академии Плющенко
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- РИА Новости
«Я закончила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко» и больше не тренируюсь в группе Александра Волкова. Причины в организационном и тренировочном процессах. Я благодарна тренерской команде академии, Евгению Плющенко, Александру Волкову. Я остаюсь в спорте и не намерена заканчивать карьеру», — цитирует Константинову ТАСС.
20-летняя Константинова является бронзовой призёркой Универсиады 2019 года. Она занималась в академии Плющенко с февраля прошлого года.
Ранее Наталья Бестемьянова высказалась об уходе Константиновой из академии Плющенко.