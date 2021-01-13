Бестемьянова высказалась об уходе Константиновой из академии Плющенко

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на новость об уходе российской фигуристки Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.
Бестемьянова высказалась об уходе Константиновой из академии Плющенко
  • РИА Новости

«Я думаю, Константинова недовольна результатом. Предполагаю, дело не в условиях, а в том, что она плохо выступила. Ещё я думаю, есть определённая финансовая составляющая. Платить деньги ради такого результата, наверное, не имеет смысла! Нет результата — человек недоволен. Но метаться от одного к другому — последнее, что можно сделать. Может, Константинова хочет сделать перерыв», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Константинова является бронзовой призёркой Универсиады 2019 года. Она занималась в академии Плющенко с февраля прошлого года.

Ранее сообщалось, что Константинова покинула академию Плющенко.

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