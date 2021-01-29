«Свет в конце тоннеля»: как в России отреагировали на информацию о проведении ЧМ по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, скорее всего, пройдёт в запланированные сроки — с 22 по 28 марта. Как заявил источник ТАСС после заседания исполкома ISU, подготовка к мировому первенству продолжается по плану. В России это сообщение встретили положительно. Так, известный хореограф Илья Авербух назвал его светом в конце тоннеля для спортсменов. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что в случае отмены ЧМ фигуристы могли потерять мотивацию. А Максим Траньков подчеркнул, что для российской команды не должно стать проблемой выступление без национальных флага и гимна. Официального релиза по итогам заседания исполкома ISU пока нет.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции должен состояться в запланированные сроки — подготовка к мероприятию продолжается по плану. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС. Отмечается, что эта тема обсуждалась в четверг, 28 января, на заседании исполкома Международного союза конькобежцев (ISU).

При этом вопрос о названии сборной России на время проведения турнира, по информации «Р-Спорт», ISU пока не поднимал. Ранее издание писало, что российские фигуристы выступят на чемпионате как команда Федерации фигурного катания на коньках России, или Figure Skating Russia.

Первенство планеты в Стокгольме должно пройти с 22 по 28 марта. Однако приобрести билеты на соревнования пока нельзя. На официальном сайте турнира говорится, что этот вопрос будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Возможность отмены ЧМ была вполне реальной, ведь в декабре ISU сообщил, что не состоятся январский чемпионат Европы, финал Гран-при в Пекине и чемпионат мира среди юниоров во французском Лионе. А позже Федерация фигурного катания Швеции отменила национальные турниры до конца сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса.

В начале января даже активно обсуждалась тема переноса первенства планеты в Россию, но вице-президент ISU Александр Лакерник подчеркнул, что это невозможно после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Организаторы сделали всё правильно — чемпионат мира переносить не нужно»

Информация о том, что чемпионат мира в Стокгольме, скорее всего, состоится, вызвала в мире отечественного фигурного катания радостные эмоции. Эксперты отмечают, что проведение турнира необходимо как спортсменам, так и болельщикам. Такую точку зрения высказала, в частности, известный тренер Татьяна Тарасова.

«Организаторы сделали всё правильно — чемпионат мира переносить не нужно. Что касается названия команды, Figure Skating Russia — прекрасное название. Оно и было всю жизнь, а какое ещё нужно? Зачем придумывать что-то другое?» — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков напомнил, что пандемия коронавируса не помешала недавно провести международные соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку. Также он высказался о запрете выступать на ЧМ под флагом страны.

«Как бы команда ни называлась, наши спортсмены всё понимают. Для меня, допустим, это не имело бы значения в случае, если её нельзя назвать сборной России. Мне название нравится, там есть Россия. Морально это уже ни на кого не будет давить, последний раз наш флаг поднимали ещё в Сочи. Это даже не тема — все ждут, когда мы отбудем дисквалификацию и выполним все требования. А так — спортсмены тренируются, тренеры тренируют. Будем стараться выигрывать в любом случае», — отметил Траньков.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, напротив, подчеркнул, что российским фигуристам в сложившейся ситуации «будет грустно и обидно».

«Люди жизнь кладут ради того, чтобы выступить на том или ином турнире, добиться своей максимальной цели, а возможности у них нет. Да, все стремятся выступать под флагом своей страны, услышать гимн, но если на сегодняшний день такая ситуация, то становится только грустно и обидно. И ничего с этим поделать нельзя. Спортсмену нужно соревноваться, иначе ему делать в спорте нечего», — цитирует Костомарова «Р-Спорт».

По словам известного тренера Тамары Москвиной, отмена ещё одного чемпионата мира стала бы знаком того, что пандемия COVID-19 повлияла на мировой спорт особенно сильно.

«Поэтому желание шведской федерации и все те меры, которые они вместе с ISU приняли, чтобы этот турнир состоялся, приветствуются. Им пришлось провести огромную работу, чтобы не лишить болельщиков и спортсменов праздника участия в этом старте», — приводит слова специалиста ТАСС.

Она также сообщила, что планирует сообщить радостную новость спортсменам уже в пятницу, хотя они наверняка узнают об этом раньше.

«Конечно, все ждали и надеялись. «Надежды юношей питают, отраду старым подают» — по этим словам мы и жили. Тренеры рады этой новости, а фигуристы с завтрашнего дня начинают ещё активнее готовиться к данному старту», — добавила Москвина.

А известный хореограф Илья Авербух назвал решение ISU ожидаемым. По словам эксперта, у него не было сомнений в том, что чемпионат мира состоится в срок и не будет отменён.

«Всё шло к этому, и было бы странно его отменять, когда в других видах спорта уже проходят чемпионаты. Мы видим, как соревнуются те же лыжники, биатлонисты, конькобежцы. Для фигуристов предстоящий чемпионат мира будет уже предолимпийским, на нём будут разыгрываться квоты на Игры, и он очень важен для наших ребят. Он для них всё равно что свет в конце тоннеля», — подчеркнул хореограф.

Не скрывал радости и известный тренер Александр Жулин.

«Какое счастье! Слава богу, я очень рад. Это правильное решение. Уже хочется нормальной жизни, где-то выступить, куда-то поездить, гори оно всё огнём. Спортсмены сейчас воодушевятся. Название? Вообще без разницы, пусть хоть как называются, лишь бы выступать. Мы и в Пхёнчхане, и в Альбервиле выступали без флага и гимна. Уже к этому привык. Лишь бы показывали по телевидению», — отметил специалист.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал информацию о проведении турнира в запланированные сроки «очень крутой новостью». Он добавил, что в противном случае фигуристы могли бы просто лишиться мотивации из-за отсутствия крупных международных турниров.

«Невольно начинаешь задаваться вопросом: «Для чего мне тренироваться? К чему стремиться?» Сейчас, когда чемпионат мира подтвердили, не так важно, будут зрители или нет. Это уже не бескрайняя пустыня, когда не понимаешь, в каком направлении двигаться. Сейчас начинаешь видеть даже не мираж, а целый водоём, к которому целенаправленно надо идти. Как бывший спортсмен я нереально рад за ребят», — подытожил Ягудин.