«Химки» потерпели 15-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Фенербахче»

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели 15-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Фенербахче»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счётом 107:76 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 29 очков. Ещё 11 очков команде принёс Евгений Воронов.

В составе «Фенербахче» 18 очков набрал Нандо де Коло. Лоренцо Браун принёс команде 17 очков. Ещё 15 очков в активе Яна Веселы. По 14 очков набрали Марко Гудурич и Дишоун Пьерр.

Для «Химок» это поражение стало 15-м подряд в Евролиге. Следующим соперником подмосковной команды станет израильский «Маккаби». Игра пройдёт в Тель-Авиве 4 февраля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге.

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