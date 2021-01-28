ЦСКА победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 71:68 в пользу гостей.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Ещё 13 очков команде принёс Дэниел Хэкетт.
В составе «Альбы» 15 очков набрал Пэйтон Сива.
Следующим соперником ЦСКА станет «Бавария». Матч состоится в Москве 29 января.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джеймс эмоционально высказался о слухах про драку с одноклубником.