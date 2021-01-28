ЦСКА победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА одержал победу над немецкой «Альбой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 71:68 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Ещё 13 очков команде принёс Дэниел Хэкетт.

В составе «Альбы» 15 очков набрал Пэйтон Сива.

Следующим соперником ЦСКА станет «Бавария». Матч состоится в Москве 29 января.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джеймс эмоционально высказался о слухах про драку с одноклубником.

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