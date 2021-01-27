Баскетболист ЦСКА Джеймс эмоционально высказался о слухах про драку с одноклубником

Разыгрывающий защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал информацию СМИ о его конфликте с одноклубником, форвардом Торнике Шенгелией.

«Всему есть предел. Хватит публиковать это дерьмо. Меня выставляют в таком свете, будто я пытался драться с Токо. Включите голову, вы не должны позволять разным медиа публиковать что угодно. Я уже говорил вам, что вы все идиоты. Eurohoops, зачем вы вообще разносите эту информацию, если честно? Знаю, вы репостите вообще всё, но в некоторых вещах нужно лучше разбираться. Или просто включать здравый смысл», — написал Джеймс в своём Twitter в ответ на публикацию Eurohoops с информацией о драке.

По данным СМИ Джеймс подрался с Шенгелией на одной из тренировок ЦСКА и, как следствие, был отстранён от команды, клуб начал работу по расторжению контракта с американцем.

Ранее стало известно, что ЦСКА отстранил Джеймса от матчей и тренировок.