Баскетболист ЦСКА Джеймс эмоционально высказался о слухах про драку с одноклубником

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Разыгрывающий защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал информацию СМИ о его конфликте с одноклубником, форвардом Торнике Шенгелией.
Баскетболист ЦСКА Джеймс эмоционально высказался о слухах про драку с одноклубником
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Всему есть предел. Хватит публиковать это дерьмо. Меня выставляют в таком свете, будто я пытался драться с Токо. Включите голову, вы не должны позволять разным медиа публиковать что угодно. Я уже говорил вам, что вы все идиоты. Eurohoops, зачем вы вообще разносите эту информацию, если честно? Знаю, вы репостите вообще всё, но в некоторых вещах нужно лучше разбираться. Или просто включать здравый смысл», — написал Джеймс в своём Twitter в ответ на публикацию Eurohoops с информацией о драке.

По данным СМИ Джеймс подрался с Шенгелией на одной из тренировок ЦСКА и, как следствие, был отстранён от команды, клуб начал работу по расторжению контракта с американцем.

Ранее стало известно, что ЦСКА отстранил Джеймса от матчей и тренировок.

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