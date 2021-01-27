ЦСКА отстранил баскетболиста Джеймса от матчей и тренировок

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об отстранении от матчей и тренировок команды американского защитника Майка Джеймса.
ЦСКА отстранил баскетболиста Джеймса от матчей и тренировок
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, отстранение игрока является следствием инцидента с его участием, произошедшего в раздевалке команды после матча Евролиги с турецким «Фенербахче».

«Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда», — говорится в сообщении.

Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне Евролиги он в среднем набирает 20 очков и совершает 5,8 результативной передачи за игру. При этом его точность трёхочковых бросков составляет 37,8%. 

Ранее появилась информация, что Джеймс покидает ЦСКА.

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