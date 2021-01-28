Биатлонистка Экхофф — об отчёте комиссии IBU: из-за чьих-то умыслов пострадал честный спорт
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«Мы знали, что за кулисами что-то творится. Самое страшное, что из-за чьих-то умыслов пострадал честный спорт. Здорово, что это было обнаружено, надеюсь, больше не повторится», — приводит слова Экхофф VG.
Согласно отчёту комиссии, помимо Бессеберга, возглавлявшего IBU с 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.
Ранее Себастьян Самуэльссон заявил, что Бессеберг разрушил биатлон.