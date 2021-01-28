Биатлонист Самуэльссон: Бессеберг разрушил спорт, который я люблю

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон отреагировал на отчёт комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в котором экс-глава организации Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Больше всего меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю. Но я совсем не удивлён информацией, которую они представили», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Согласно отчёту комиссии, помимо Бессеберга, возглавлявшего IBU c 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.

Ранее Йоханнес Бё назвал обвинения в адрес Бессеберга катастрофой для биатлона.