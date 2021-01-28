Биатлонист Самуэльссон: Бессеберг разрушил спорт, который я люблю
- Reuters
«Больше всего меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю. Но я совсем не удивлён информацией, которую они представили», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Согласно отчёту комиссии, помимо Бессеберга, возглавлявшего IBU c 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.
Ранее Йоханнес Бё назвал обвинения в адрес Бессеберга катастрофой для биатлона.