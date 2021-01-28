Йоханнес Бё — об обвинениях в адрес Бессеберга: катастрофа для биатлона
- Reuters
«Я потрясён информацией из этого отчёта. Это катастрофа для биатлона, для IBU как организации. Это удар под дых. Вера утрачена. Несмотря на усилия последних лет, в итоге мы видим провал», — цитирует Бё TV2.
По словам норвежского биатлониста, Международному союзу биатлонистов сейчас необходимо думать не о созидании и развитии организации, а заняться наведением порядка внутри неё. Также Бё жёстко осудил деятельность Бессеберга и признался, что разочаровался в бывшем главе IBU.
«Я всегда считал, что у норвежцев в крови стремление к честной игре и неприятие допинга. Но теперь я боюсь, что и другие норвежцы окажутся в такой ситуации. Я не чувствую своей ответственности в этом. Я не знаю Бессеберга лично, но воспринимаю это близко к сердцу», — заключил Бё-младший.
Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг показания бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Рёш о попытке подкупа должностного лица и готов доказать свою правоту на детекторе лжи.