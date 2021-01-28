Йоханнес Бё — об обвинениях в адрес Бессеберга: катастрофа для биатлона

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» по биатлону Йоханнес Бё поделился мнением о появившихся в СМИ обвинениях в адрес бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

«Я потрясён информацией из этого отчёта. Это катастрофа для биатлона, для IBU как организации. Это удар под дых. Вера утрачена. Несмотря на усилия последних лет, в итоге мы видим провал», — цитирует Бё TV2.

По словам норвежского биатлониста, Международному союзу биатлонистов сейчас необходимо думать не о созидании и развитии организации, а заняться наведением порядка внутри неё. Также Бё жёстко осудил деятельность Бессеберга и признался, что разочаровался в бывшем главе IBU.

«Я всегда считал, что у норвежцев в крови стремление к честной игре и неприятие допинга. Но теперь я боюсь, что и другие норвежцы окажутся в такой ситуации. Я не чувствую своей ответственности в этом. Я не знаю Бессеберга лично, но воспринимаю это близко к сердцу», — заключил Бё-младший.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг показания бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Рёш о попытке подкупа должностного лица и готов доказать свою правоту на детекторе лжи.