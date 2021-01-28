Тихонов назвал абсурдом обвинения в попытке подкупа экс-генсека IBU

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг показания бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш о попытке подкупа должностного лица и готов доказать свою правоту на детекторе лжи.

«Я никогда не пытался никого подкупить, особенно Николь Рёш. Когда я был президентом СБР, то у нас было достаточно медалей — 78 медалей! Потому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать. Я с трибуны говорил Бессебергу, что он закончит с позором или тюрьмой. Они ведь деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка, зарабатывали проценты. Я готов об этом заявить на детекторе лжи», — цитирует Тихонова ТАСС.

Николь Рёш заявила, что в период с 2008 по 2009 год Тихонов предлагал ей коробку с драгоценностями в обмен на закрытие допинговых дел российских биатлонистов.

Ранее экс-генсек IBU рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова.