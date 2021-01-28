Тихонов назвал абсурдом обвинения в попытке подкупа экс-генсека IBU

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг показания бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш о попытке подкупа должностного лица и готов доказать свою правоту на детекторе лжи.
Тихонов назвал абсурдом обвинения в попытке подкупа экс-генсека IBU
  • РИА Новости

«Я никогда не пытался никого подкупить, особенно Николь Рёш. Когда я был президентом СБР, то у нас было достаточно медалей — 78 медалей! Потому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать. Я с трибуны говорил Бессебергу, что он закончит с позором или тюрьмой. Они ведь деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка, зарабатывали проценты. Я готов об этом заявить на детекторе лжи», — цитирует Тихонова ТАСС.

Николь Рёш заявила, что в период с 2008 по 2009 год Тихонов предлагал ей коробку с драгоценностями в обмен на закрытие допинговых дел российских биатлонистов.

Ранее экс-генсек IBU рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить