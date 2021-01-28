Экс-генсек IBU рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова

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Бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш рассказала, как экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов пытался подкупить её для закрытия допинговых дел в отношении российских спортсменов.
Экс-генсек IBU рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«Тихонов пытался подкупить меня. Если точнее, то в период 2008—2009 годов на тот момент первый вице-президент Александр Тихонов предлагал мне коробку с драгоценностями, чтобы мы не вели расследование по допинговым делам россиян. Инцидент случился в зоне отдыха IBU в Зальцбурге. Он поставил коробку на стол и заявил, что в ней драгоценности, а допинговые дела не так уж важны. Но он не открывал коробку, потому я не знаю, что на самом деле в ней было. В любом случае это была попытка подкупа. Вместе с ним был человек, который переводил его слова с русского на немецкий. Я сообщила об этом по телефону президенту Андерсу Бессебергу. Он постарался уладить ситуацию, но никаких последствий для Тихонова не последовало. На совете IBU это также не рассматривали», — цитируются слова Рёш в отчёте комиссии IBU

Тихонов являлся главой СБР с 1996 по 2008 год, после чего предложил избрать на эту должность бизнесмена Михаила Прохорова, а сам занял пост вице-президента организации.

Ранее Губерниев прокомментировал результаты расследования IBU по делу экс-главы организации Бессеберга.

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