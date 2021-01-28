Губерниев прокомментировал результаты расследования IBU по делу экс-главы организации Бессеберга

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вердикт комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая постановила, что экс-президент организации Андерс Бессеберг виновен в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов.
Губерниев прокомментировал результаты расследования IBU по делу экс-главы организации Бессеберга
  • РИА Новости

«Сначала ничего не нашли, а теперь вроде как нашли. Необходимо добиться более подробной информации. Хочется просто понять: это когда было? Ничего нового нам не сообщили. Понятно, что у нас были проблемы в биатлоне, в том числе и с допингом. Наверняка были и варианты его сокрытия. Сейчас хочется больше понять, расскажите, ребята. Под это дело опять всех туда привлекут? Есть какие-то случаи, но практика с приглашением или неприглашением россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане показывает, что вместе с водой выплеснули всех под одну гребёнку. Хочется понять, будет ли сейчас этот момент коллективной ответственности. Пароли и явки покажите, может, мы вообще с этим всем согласимся или не согласимся», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в WADA отреагировали на отчёт IBU по делу Бессеберга.

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