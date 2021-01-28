В WADA отреагировали на отчёт IBU по делу Бессеберга

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька отреагировал на отчёт комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в котором экс-глава организации Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Информация, собранная независимым департаментом разведки и расследований WADA, дала импульс данному расследованию. Наши следователи поддерживали тесную связь как с правоохранительными органами Австрии и Норвегии, так и с комиссией по внешней проверке IBU. Мы рады, что эта работа помогла комиссии в расследовании. Мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в заключительной части данного дела. Перед нами ещё один успех следственной группы WADA и его политики сотрудничества с правоохранительными органами. Это ещё раз показывает, что WADA будет действовать без страха и делать правильные вещи ради очищения спорта. Обвинения, которые содержатся в этом отчёте, вызывают отвращение у всех, кто заботится о спортивной честности. Стоит отдать должное IBU. После этого скандала он предпринял значительные шаги для повышения целостности своей антидопинговой программы», — приводит слова Баньки официальный сайт WADA.

Ранее глава IBU высказался о результатах расследования в отношении своего предшественника Бессеберга.