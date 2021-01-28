Глава IBU высказался о результатах расследования в отношении своего предшественника Бессеберга

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал решение комиссии организации признать виновным бывшего главу союза Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
Глава IBU высказался о результатах расследования в отношении своего предшественника Бессеберга
  • РИА Новости

«Мы шокированы проступком, который описан в отчёте комиссии. Но мы благодарны комиссии за то, что она предоставила эти доказательства и сделала всё, чтобы подобное поведение не было оставлено без последствий. Благодаря созданию отдела Integrity Unit и многочисленным реформам в управлении, которые были проведены за последние два года, мы смогли обеспечить меры предосторожности, которые гарантируют, что подобного рода нарушения более не повторятся. Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим упорно работать, чтобы оставаться на передовой, поддерживая наивысшие стандарты надлежащего руководства», — приводит слова Далина официальный сайт IBU

Помимо Бессеберга, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек IBU Николь Рёш.

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