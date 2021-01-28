Тихонов поставил под сомнение перспективы Гараничева в сборной России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что Евгения Гараничева не стоило включать в состав резервной сборной России на чемпионат Европы в городе Душники-Здруй.
Тихонов поставил под сомнение перспективы Гараничева в сборной России
  • РИА Новости

«Мне кажется, что Гараничев себя уже исчерпал. Пора уже перестать надеяться на него. В последние годы он ничего не показывает на этапах Кубка мира, однако тренеры почему-то берут его в основную команду. Это нонсенс! Участие Евгения на чемпионате Европы, где мы должны проверять молодых, вообще выглядит комичным. Давайте уже дадим шанс молодым ребятам, а не будем всех смешить», — цитирует Тихонова газета «Известия».

Чемпионат Европы по биатлону стартовал 24 января и завершится 31 января.

Ранее сообщалось, что Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону.

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