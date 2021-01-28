Тихонов поставил под сомнение перспективы Гараничева в сборной России
- РИА Новости
«Мне кажется, что Гараничев себя уже исчерпал. Пора уже перестать надеяться на него. В последние годы он ничего не показывает на этапах Кубка мира, однако тренеры почему-то берут его в основную команду. Это нонсенс! Участие Евгения на чемпионате Европы, где мы должны проверять молодых, вообще выглядит комичным. Давайте уже дадим шанс молодым ребятам, а не будем всех смешить», — цитирует Тихонова газета «Известия».
Чемпионат Европы по биатлону стартовал 24 января и завершится 31 января.
Ранее сообщалось, что Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону.