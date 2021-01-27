Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

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Россиянин Карим Халили занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.
Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
  • РИА Новости

Халили преодолел дистанцию за 54 минуты 4,4 секунды, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Победу одержал латыш Андрей Расторгуев, допустивший один промах. Второе и третье места заняли допустившие по два промаха норвежцы Эрленд Бьонтегорд и Эндре Стрёмсхейм.

Россиянин Кирилл Стрельцов с тремя промахами занял 12-е место, Никита Поршнев с двумя промахами — 14-е, Евгений Идинов с тремя промахами — 27-е, Евгений Гараничев с четырьмя промахами — 34-е, а Семён Сучилов с пятью промахами — 59-е.

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону.

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