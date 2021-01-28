Авербух назвал предстоящий ЧМ светом в конце туннеля для фигуристов

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Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал информацию, согласно которой исполком Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не изменять сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года.
Авербух назвал предстоящий ЧМ светом в конце туннеля для фигуристов
  • РИА Новости

«В принципе, у меня не было сомнений, что чемпионат мира будет. Всё шло к этому, и было бы странно его отменять, когда в других видах спорта уже проходят чемпионаты. Мы видим, как соревнуются те же лыжники, биатлонисты, конькобежцы. Для фигуристов предстоящий чемпионат мира будет уже предолимпийским, на нём будут разыгрываться квоты на Игры, и он очень важен для наших ребят. Он для них всё равно что свет в конце туннеля», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что новость о проведении чемпионата мира воодушевит фигуристов.

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