Авербух назвал предстоящий ЧМ светом в конце туннеля для фигуристов
- РИА Новости
«В принципе, у меня не было сомнений, что чемпионат мира будет. Всё шло к этому, и было бы странно его отменять, когда в других видах спорта уже проходят чемпионаты. Мы видим, как соревнуются те же лыжники, биатлонисты, конькобежцы. Для фигуристов предстоящий чемпионат мира будет уже предолимпийским, на нём будут разыгрываться квоты на Игры, и он очень важен для наших ребят. Он для них всё равно что свет в конце туннеля», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.
Ранее Александр Жулин высказал мнение, что новость о проведении чемпионата мира воодушевит фигуристов.