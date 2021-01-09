В ISU заявили о невозможности проведения в России ЧМ по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник объяснил, почему Россия не сможет принять чемпионат мира по фигурному катанию, если турнир перенесут из Стокгольма.

«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей. Но, к сожалению, с юридической точки (зрения. — RT) это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда», — цитирует Лакерника РБК.

CAS запретил России проводить крупные международные турниры на территории страны в течение двух лет.

Ранее Бестемьянова заявила, что мировому сообществу легче отменить ЧМ по фигурному катанию, чем провести его в России.