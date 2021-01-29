Глава ФФККР выступил против повышения возрастного ценза в фигурном катании

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его организация категорически против поднятия возрастного ценза для фигуристов.
Глава ФФККР выступил против повышения возрастного ценза в фигурном катании
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Из документа ISU следует, что в связи с ограничениями по поездкам в Таиланд и ситуацией в мире решение о возможной отмене конгресса-2021 будет принято на следующем заседании совета в начале марта. Что же касается темы возрастного ценза, то позиция нашей федерации такая: мы категорически против повышения возрастного ценза», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Вопрос о повышении возраста участия в международных взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет планируется рассмотреть на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который должен пройти в Таиланде с 31 мая по 4 июня.

Ранее Слуцкая выразила мнение, что у российских фигуристок не будет конкуренции на ЧМ.

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