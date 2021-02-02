Стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире

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Прыжковые соревнования командного турнира фигуристов в Москве пройдут в формате «Битвы полов» — команда мужчин против команды женщин.
Стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в прыжковом турнире будет три раунда. В первом каждая команда делает четыре разных прыжка — по договорённости, кто какой элемент исполняет. Во втором раунде каждый участник делает свой самый сложный прыжок. В третьем раунде каждый участник делает каскад из пяти прыжков.

Отмечается, что оценивать прыжки фигуристов планируется по действующей на официальных соревнованиях системе баллов.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят на командном турнире в Москве.

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