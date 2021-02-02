Авербух назвал ожидаемым намерение ISU провести ЧМ по фигурному катанию без зрителей

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о намерении Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года при пустых трибунах.

«Главное, что чемпионат мира пройдёт. Это очень важно. К сожалению, было ожидаемо, что ограничения будут, потому что соревнования в Европе, например футбольные матчи, сейчас проходят без зрителей. Было бы странно рассчитывать на то, что что-то поменяется», — приводит слова Авербуха ТАСС,

Он выразил уверенность, что фигуристы будут чувствовать поддержку из дома.

«Будет огромная телеаудитория. К сожалению, уже давно фигуристы выступают с ограничениями с точки зрения зрительской аудитории — с этим тоже научились работать. Конечно, мы все ждём, когда все ограничения будут сняты и на ледовых площадках, футбольных стадионах будет стопроцентная заполняемость», — добавил Авербух.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее появилась информация, что ISU рассматривает вариант проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года при пустых трибунах.