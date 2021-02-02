Авербух назвал ожидаемым намерение ISU провести ЧМ по фигурному катанию без зрителей

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о намерении Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года при пустых трибунах.
Авербух назвал ожидаемым намерение ISU провести ЧМ по фигурному катанию без зрителей
  • РИА Новости

«Главное, что чемпионат мира пройдёт. Это очень важно. К сожалению, было ожидаемо, что ограничения будут, потому что соревнования в Европе, например футбольные матчи, сейчас проходят без зрителей. Было бы странно рассчитывать на то, что что-то поменяется», — приводит слова Авербуха ТАСС,

Он выразил уверенность, что фигуристы будут чувствовать поддержку из дома.

«Будет огромная телеаудитория. К сожалению, уже давно фигуристы выступают с ограничениями с точки зрения зрительской аудитории — с этим тоже научились работать. Конечно, мы все ждём, когда все ограничения будут сняты и на ледовых площадках, футбольных стадионах будет стопроцентная заполняемость», — добавил Авербух.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее появилась информация, что ISU рассматривает вариант проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года при пустых трибунах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить