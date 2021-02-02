Коган считает, что отсутствие Валиевой не повлияет на уровень юниорского ЧР по фигурному катанию

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение фигуристок из группы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых не принимать участие в чемпионате страны среди юниоров.
Коган считает, что отсутствие Валиевой не повлияет на уровень юниорского ЧР по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Это не личное решение девушек. Это совместное решение тренеров, спортсменов и федерации. Оно связано с тем, что эти девушки в следующем сезоне выходят на взрослый уровень, поэтому в связи с отменой чемпионата мира среди юниоров тактика, которая применена тренерами, была верной. Решение не принимать участие в юниорском первенстве логичное и верное», — приводит слова Когана «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пропуск соревнований Усачевой, Валиевой и Хромых никак не сказался на статусе турнира.

«Здесь достаточное количество уникальных спортсменов, и мы ещё увидим невероятные программы и элементы», — добавил гендиректор ФФККР.

Чемпионат России среди юниоров пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.

Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.

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