Коган считает, что отсутствие Валиевой не повлияет на уровень юниорского ЧР по фигурному катанию
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«Это не личное решение девушек. Это совместное решение тренеров, спортсменов и федерации. Оно связано с тем, что эти девушки в следующем сезоне выходят на взрослый уровень, поэтому в связи с отменой чемпионата мира среди юниоров тактика, которая применена тренерами, была верной. Решение не принимать участие в юниорском первенстве логичное и верное», — приводит слова Когана «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что пропуск соревнований Усачевой, Валиевой и Хромых никак не сказался на статусе турнира.
«Здесь достаточное количество уникальных спортсменов, и мы ещё увидим невероятные программы и элементы», — добавил гендиректор ФФККР.
Чемпионат России среди юниоров пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.
Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.