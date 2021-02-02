Коган считает, что отсутствие Валиевой не повлияет на уровень юниорского ЧР по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение фигуристок из группы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых не принимать участие в чемпионате страны среди юниоров.

«Это не личное решение девушек. Это совместное решение тренеров, спортсменов и федерации. Оно связано с тем, что эти девушки в следующем сезоне выходят на взрослый уровень, поэтому в связи с отменой чемпионата мира среди юниоров тактика, которая применена тренерами, была верной. Решение не принимать участие в юниорском первенстве логичное и верное», — приводит слова Когана «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пропуск соревнований Усачевой, Валиевой и Хромых никак не сказался на статусе турнира.

«Здесь достаточное количество уникальных спортсменов, и мы ещё увидим невероятные программы и элементы», — добавил гендиректор ФФККР.

Чемпионат России среди юниоров пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.

Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.