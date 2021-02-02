Тарасова ожидает зрелищных выступлений в прыжковом турнире фигуристов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от прыжковых соревнований в рамках командного турнира в Москве.

«Насколько сложно будет участникам сделать каскад из пяти прыжков, мы посмотрим. Они согласились на участие в турнире, значит, готовы. Вы знаете, я не гадалка, чтобы предсказывать, кто может начать с четверного, но я бы начала. А так — все, кто участвует, могут показать зрелище. Будем живы — будем смотреть», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.