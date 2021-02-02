Леонова — о прыжковом турнире: не думаю, что кто-то с этим не справится

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась ожиданиями от прыжковых соревнований в рамках командного турнира в Москве.

«Для тех спортсменов, которые будут выступать, для спортсменов такого класса не будет проблемой выполнить каскад из пяти прыжков в 3-м раунде. Они ознакомлены с правилами, готовятся к этому фестивалю, тренируются», — приводит слова Леоновой Sport24.

При этом она высказала мнение, что кто-то из участников турнира сумеет явно выделиться на фоне соперников.

«Для Камилы Валиевой не должно стать проблемой выполнение нескольких подряд прыжков. Коляда, Валиева, Алиев очень хорошо обучены каскадам из пяти тройных тулупов. Не думаю, что кто-то из них с этим не справится», — добавила Леонова.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.