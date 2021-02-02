Губерниев рассказал, о чём хотел бы поговорить с Тутберидзе

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, о чём бы ему хотелось поговорить с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Губерниев рассказал, о чём хотел бы поговорить с Тутберидзе
  • РИА Новости

«Если бы Тутберидзе пришла ко мне? Фантастический гость, блестящий тренер, я с удовольствием бы поговорил. И начал бы от печки плясать, что ваши результаты только с юными девушками, а если будет… Надо начинать с острого, конечно», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу KonOff.

Он высказал мнение, что таким известным специалистам, как Тутберидзе, не хватает подобных вопросов.

«Потому что людей, которые говорят: «Ой, послушайте, Этери, вы такая грандиозная, вы фантастическая, вы невероятная. Как вам удается быть такой фантастической? А вот такой невероятной как удается?..» Это всё хорошо и здорово, но она умная женщина, она красотка, она фантастический тренер и личность потрясающая, поэтому сколько можно играть вот в это всё? Поэтому надо, конечно, начинать с главного. Пусть расскажет, пусть поделится», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что гендиректор ФФККР Александр Коган высказал мнение о противостоянии тренеров Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

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