Губерниев рассказал, о чём хотел бы поговорить с Тутберидзе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, о чём бы ему хотелось поговорить с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Если бы Тутберидзе пришла ко мне? Фантастический гость, блестящий тренер, я с удовольствием бы поговорил. И начал бы от печки плясать, что ваши результаты только с юными девушками, а если будет… Надо начинать с острого, конечно», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу KonOff.

Он высказал мнение, что таким известным специалистам, как Тутберидзе, не хватает подобных вопросов.

«Потому что людей, которые говорят: «Ой, послушайте, Этери, вы такая грандиозная, вы фантастическая, вы невероятная. Как вам удается быть такой фантастической? А вот такой невероятной как удается?..» Это всё хорошо и здорово, но она умная женщина, она красотка, она фантастический тренер и личность потрясающая, поэтому сколько можно играть вот в это всё? Поэтому надо, конечно, начинать с главного. Пусть расскажет, пусть поделится», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что гендиректор ФФККР Александр Коган высказал мнение о противостоянии тренеров Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.