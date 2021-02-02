Коган — о противостоянии Тутберидзе и Плющенко: важны результаты спортсменов, а не тренеров

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказал мнение о противостоянии тренеров Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

«В спорте есть всего лишь один критерий — спортивный результат. Всё остальное — это уже эмоции, слова. Результат — единственное, что имеет значение, и федерации важны результаты, но не тренеров, а спортсменов. А тренеров у нас не два человека, их больше. Как великих, так и тех, кто движется к своему величию. Они воспитали множество уникальных спортсменов, членов сборной России», — приводит слова Когана «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ФФККР не ведёт какого либо зачёта среди тренеров.

«Но в прошлом и позапрошлом годах мы смеялись, что каток «Хрустальный» получил больше медалей на чемпионатах мира, чем все остальные сборные вместе взятые. Важнее всего спортивный результат», — добавил гендиректор ФФККР.

Ранее сообщалось, что глава ФФККР выступил против повышения возрастного ценза в фигурном катании.