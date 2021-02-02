Жулин поделился ожиданиями от прыжкового турнира фигуристов

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Тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от прыжковых соревнований в рамках командного турнира в Москве.
Жулин поделился ожиданиями от прыжкового турнира фигуристов
  • РИА Новости

«Я думаю, что для каждого из участников будет достаточно сложно сделать каскад из пяти прыжков. Надеюсь, что они узнали правила пораньше, чем мы, и эту историю уже тренировали. Тут очень интересно, что каскад из пяти прыжков — это же может быть и 4-3-3-3-3, а может быть и 3-3-2-2-2. Здесь есть определённый риск. Я ещё не знаю, если человек идёт на каскад и он у него не получается, может ли он переделать его? Или нет такой возможности? Мне самому будет очень интересно посмотреть, я до конца правила не знаю», — приводит слова Жулина Sport24.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.

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