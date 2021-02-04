Тренер Рухина — о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: такое недопустимо

Короткая ссылка
Елена Буянова, тренер фигуриста Егора Рухина, вокруг оценок которого в произвольной программе в рамках юниорского чемпионата России разгорелся скандал, высказалась о произошедшем.
Тренер Рухина — о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: такое недопустимо
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«То, что единственный спортсмен на этих соревнованиях сделал три четверных в произвольной программе и один из них оказался не рассмотрен технической бригадой и оценён поначалу как тройной прыжок, на мой взгляд, недопустимо на таких крупных стартах! Егор сделал прекрасный четверной сальхов», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Она также поздравила Рухина с завоеванием бронзовой медали и посоветовала техническим специалистам впредь не заставлять фигуристов нервничать.

Ранее Ягудин высказался о судейском скандале на юниорском чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить