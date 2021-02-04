Тренер Рухина — о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: такое недопустимо

Елена Буянова, тренер фигуриста Егора Рухина, вокруг оценок которого в произвольной программе в рамках юниорского чемпионата России разгорелся скандал, высказалась о произошедшем.

«То, что единственный спортсмен на этих соревнованиях сделал три четверных в произвольной программе и один из них оказался не рассмотрен технической бригадой и оценён поначалу как тройной прыжок, на мой взгляд, недопустимо на таких крупных стартах! Егор сделал прекрасный четверной сальхов», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Она также поздравила Рухина с завоеванием бронзовой медали и посоветовала техническим специалистам впредь не заставлять фигуристов нервничать.

Ранее Ягудин высказался о судейском скандале на юниорском чемпионате России.