Ягудин — о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: усомнился в своей адекватности

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион и комментатор Алексей Ягудин высказался о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.
Ягудин — о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: усомнился в своей адекватности
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Если бы в протоколе всё осталось без изменений, можно было бы о чём-то говорить. В один момент просто усомнился в своей адекватности и даже пошутил, что меня ждёт окулист. Уже после, когда Рухину засчитали четверной, пришлось отменить запись. Но ничего страшного на турнире не случилось. Все мы — живые люди, которые иногда совершают ошибки. Не нужно никого наказывать», — приводит слова Ягудина «Чемпионат»

Ранее сообщалось, что на юниорском ЧР по фигурному катанию произошёл скандал из-за неправильной оценки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить