Ягудин — о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: усомнился в своей адекватности

Олимпийский чемпион и комментатор Алексей Ягудин высказался о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.

«Если бы в протоколе всё осталось без изменений, можно было бы о чём-то говорить. В один момент просто усомнился в своей адекватности и даже пошутил, что меня ждёт окулист. Уже после, когда Рухину засчитали четверной, пришлось отменить запись. Но ничего страшного на турнире не случилось. Все мы — живые люди, которые иногда совершают ошибки. Не нужно никого наказывать», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на юниорском ЧР по фигурному катанию произошёл скандал из-за неправильной оценки.